BIST 7.579
DOLAR 29,71
EURO 32,74
ALTIN 1.980,84
HABER /  GÜNCEL

1 liralık zigon sehpa izdihamı Kapıyı kırıp dışarıdaki ürünleri yağmaladılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
1 liralık zigon sehpa izdihamı Kapıyı kırıp dışarıdaki ürünleri yağmaladılar

Denizli’deki alışveriş festivalinde promosyon olarak 1 TL'ye satılan sehpalar, izdihama neden oldu. Zigon sehpa alabilmek için fuar merkezinin kapısını kıran kalabalık, içerideki ürünler bittikten sonra dışarıda bekletilen ürünleri yağmaladı.

Abone ol

Denizli’de EGS Fuar alanında düzenlenen alışveriş festivalindeki özel kampanya izdihama neden oldu. Festival alanına gelen misafirlere 500 TL ve üzeri alışveriş yapmaları halinde 1 TL karşılığında sahip olabilecekleri zigon sehpalar için kupon dağıtıldı.

Fuarın ilk günü büyük ilgi gören kampanyada, 5 bin kişiye 1 TL karşılığında zigon sehpa verildi. Promosyon kampanyasının fuarın son günü yine 5 bin adet olarak yenileneceğinin sosyal medyadan kısa sürede yayılmasıyla, ziyaretçiler festivalin yapıldığı fuar alanının giriş kapısında metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yaşanan büyük ilgi, fuar alanında zaman zaman izdihamı beraberinde getirdi. Zigon sehpa almak için sıraya giren vatandaşlar arasındaki yoğunluk, bazı kişilerin birbirlerini ezmesine neden oldu. Organizatörler, beklenenden fazla ilgi gören kampanya nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.

Ancak alınan tüm önlemlere rağmen fuar merkezinin giriş kapısında izdiham oluştu. Bazı vatandaşlar kapıların geç açılmasına sitem ederken, özel güvenlik görevlilerin kapalı tuttuğu kapı yaşanan itiş kakışlara daha fazla dayanamadı. Kapının kırılmasıyla birlikte içeriye doluşan kalabalık, zigon sehpa almak için birbirleri ile yarıştı. Fuar alanında 1 TL'ye sehpa satışları devam ederken; ürünlerin az kaldığını gören vatandaşlar, alanın dışında bekletilen sehpaları yağmaladı. Sehpalardan kutu kutu alan vatandaşların birbirlerine zarar verme pahasına hareket ettikleri anlara ait görüntüler anbean kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Komşuda korkutan deprem! Ardahan'da da hissedildi
Komşuda korkutan deprem! Ardahan'da da hissedildi
İsrail Merkez Bankası Gazze operasyonunun ulaşabileceği bilançoyu açıkladı
İsrail Merkez Bankası Gazze operasyonunun ulaşabileceği bilançoyu açıkladı
Milli Saraylar 2023'te 7 milyonun üzerinde turist ağırladı
Milli Saraylar 2023'te 7 milyonun üzerinde turist ağırladı
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk sınavını verecek!
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk sınavını verecek!
Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 199 şüpheli yakalandı
Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 199 şüpheli yakalandı
3 çocuk annesiz kalmıştı! Meryem Yılmaz cinayetinde katilin cezası belli oldu
3 çocuk annesiz kalmıştı! Meryem Yılmaz cinayetinde katilin cezası belli oldu
Antalya Büyükşehir’den öğrencilere aile sıcaklığı ortamında yurt
Antalya Büyükşehir’den öğrencilere aile sıcaklığı ortamında yurt
Vagonların arasına sıkışan maden işçisi yaşam mücadelesini kaybetti
Vagonların arasına sıkışan maden işçisi yaşam mücadelesini kaybetti
8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kars Belediyesi metruk binaları tek tek yıkıyor
Kars Belediyesi metruk binaları tek tek yıkıyor
İnsan siluetindeki kayalar dikkat çekiyor
İnsan siluetindeki kayalar dikkat çekiyor
Yılbaşı tatili için İzmir'e geldi, 5'inci kattan aşağı düştü
Yılbaşı tatili için İzmir'e geldi, 5'inci kattan aşağı düştü