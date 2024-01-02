Süper Kupa krizi sonrası tepkisi gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan soruşturma açıklaması: Pişman değilim...

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dı. "Çöl faresi bedeviler" ifadesinin yer aldığı görsel ile ilgili soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pişman değilim, kimse Türk Milleti’nin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapamaz. " ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Riyad'da gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa finali, Atatürk görselinin bulunduğu tişört, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankart ve posterlere izin verilmemesi nedeniyle oynanamamıştı.

Yaşanan krize Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tanju Özcan, "Çöl faresi bedeviler" ifadesinin yer aldığı görsel ile ilgili soruşturma açıldığını belirtti. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu görsel ile ilgili soruşturma açılmış. Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk Milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud Rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor, biz buna tepki gösterdik diye, soruşturma geçiriyoruz. Pişman değilim, kimse Türk Milleti’nin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapamaz. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

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