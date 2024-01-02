Erdemoğlu Ailesi hem yatırım hem hayırda yarışıyor

Erdemoğlu Ailesi, başta Adıyaman olmak üzere ülkenin bir çok şehrine önemli eserler kazandırmaya devam ediyor.

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Adıyaman ve ilçelerinde, ülkenin dört bir yanına her alanda yaptıkları önemli yatırımlarla toplumsal ve ekonomik kalkınmaya destek olan Erdemoğlu Ailesi’nin sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile oluyor.

Adıyaman merkezde daha önce üç önemli projeye imza atan Erdemoğlu Holding son olarak Adıyaman Üniversitesi’ne 56 adet lojman inşaatına başladı.

Adıyaman’da 24 derslikli Mehmet Erdemoğlu İlkokulu, 6 derslikli Servi Erdemoğlu Anaokulu ve Taziye Evi yaptıran Erdemoğlu Holding son olarak Adıyaman Üniversitesi için 56 Adet Lojman inşaatına başladı.

Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, “Erdemoğlu Holding olarak inandığımız en önemli şeylerin başında ‘değerlerimiz’ geliyor. Bu sorumluluk bilinci ile ülkemizin dört bir yanına, Gaziantep’e, Adıyaman ve Besni ilçemize önemli yatırım ve projeler gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Babamız Merhum Mehmet Erdemoğlu’nun çizdiği bu yolda güzel ülkemizin geleceğine daha güçlü yatırımlarla devam ediyoruz.

Bugüne kadar, hizmete açtığımız okullar, camiler, kreşler, köprüler, fakülte, sağlık ocakları, yurtlar, taziye evleri, spor kompleksleri ve daha birçok hayır işlerine yeni halkalar eklemeye devam ediyoruz.

Besni’de yapılacak bin konutun yanı sıra, huzurevi, jandarma ve emniyet lojmanları için proje çalışmaları başladı. Önümüzdeki günlerde imzalanacak protokolün ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız.

Besni Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası otopark alanı hafriyatı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 6 Milyon TL tutarındaki çalışmalar yakın zamanda tamamlanacak.

Ayrıca, Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek Okulu ve 28 lojman inşaatı devam ediyor. Meslek Yüksek Okulumuz programda herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayacak.

Adıyaman merkezde de önemli projeleri birer bire hayata geçiriyoruz. 600 metrekare alana sahip kadın ve erkek olmak üzere iki bölünden oluşan taziye evini Adıyaman’a kazandırmıştık.

Akabinde, zemin+3 Kattan oluşan 24 derslikli Mehmet Erdemoğlu ilkokulunun inşaatı devam ediyor. Okulumuzu 2024-2025 Eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz.

Zemin +1 kattan oluşan 6 derslikli Servi Erdemoğlu Anaokulu inşaatı da devam ediyor. Bu okulumuzu da 2024-2025 Eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz.

Son olarak ta Adıyaman Üniversitesi için 56 adet lojman inşaatına başladı. Ali ve İbrahim Erdemoğlu ismi ile 2 bloktan oluşacak lojmanların yapımına başladık.

Lojmanlar, her blok Bodrum + Zemin + 6 kat olacak şekilde projelendirildi. Her katta dört daire bir blokta 28 daire olacak. ‘ Blokta toplam 56 daire olacak. Daireler 3+1 ve 176 metrekare brüt, 146 metrekare net alana sahip olacak. Babamız Mehmet Erdemoğlu’nun ilkeleri ve ışığında yürümeye devam edecek, insanımıza, devletimize ve bayrağımıza daima sahip çıkacağız” dedi.