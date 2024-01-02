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SUBÜ MYO’ları akreditasyona hazırlıyor

SUBÜ MYO’ları akreditasyona hazırlıyor

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü tarafından 2024 yılında başlayacak akreditasyon sürecine uygun ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve süreçlerin sağlıklı yürümesi gayesiyle bilgilendirme toplantıları başlatıldı.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ), meslek yüksekokulları için 2024 yılında başlayacak akreditasyon sürecine uygun olarak ders bilgi paketlerinin oluşturulmasına gayesiyle bilgilendirme toplantıları başlatıldı.

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) tarafından düzenlenen toplantıların ilki Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi’nde Geyve MYO ve Pamukova MYO akademisyenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, MEYOK Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ile Eğitim Komisyonu Üyesi ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Vural yaptıkları sunumla ders bilgi paketlerinin oluşturulması sürecinde dikkat edilecek konulara ilişkin detayları paylaştı, akademisyenlerden gelen sorular cevaplandırıldı.

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