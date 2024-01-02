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Ergani’de bazı mahallelere yeni içme suyu şebeke hattı

Ergani’de bazı mahallelere yeni içme suyu şebeke hattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde yeni içme suyu hattı oluşturmak için çalışma başlattı.

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Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçeler ve kırsal mahallelerde vatandaşlara kaliteli içme suyu temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede DİSKİ ekipleri, ilçenin İstasyon ve Bagür mahallelerine 4 bin 700 metre yeni içme suyu şebeke hattı döşüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Vatandaşların talepleri ışığında çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Tutşi, projenin tamamlanmasıyla her iki mahalleye daha sağlıklı su verileceğini aktardı

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