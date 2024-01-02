Gazze yürüyüşüne katılana yumruk atan ve tutuklanan kişi için Özgür Özel talimatı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul’da tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy’un babası Zafer Akersoy ile telefonla görüştü. Özel, Ege Akersoy’u cezaevinde ziyaret etmesi için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in görevlendirildiği açıklandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle bir kişiye yumruk attığı için dün tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy için baba Zafer Akersoy ile telefonda konuştu.

yapılan açıklamaya göre Özel, telefonla görüştüğü Zafer Akersoy'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve oğlunun durumu hakkında bilgi aldı.

Tutuklama kararını yanlış bulduklarını ifade eden Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Eege Akersoy'u cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti.

Özel, başarılı bir öğrenci olan Ege Akersoy'un geleceğinin ve eğitim hakkının, siyasi tartışmaların üzerinde olduğunun altını çizerken, CHP olarak şiddeti asla savunmadıklarını ancak tutuklamanın da kanuna aykırı olduğunu ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, Ege Akersoy'u cezaevinde ziyaret etmek için CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in görevlendirildiği bildirildi.