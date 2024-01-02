İlk ifadesi ortaya çıktı! Babam emekli binbaşı, olay nedeniyle pişmanım

Gazze Mitingi sonrası elinde kelime-i tevhid yazan barak taşıyan kişiye yumruk atan Ege Akersoy, tututklanarak cezaevine gönderildi. Akersoy'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Haliç Köprüsü'nde onbinlerce kişinin katıldığı dünkü Gazze mitingi sonrası evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş, "Sen Arap sevicisin" diyen Ege Akersoy isimli gencin yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege Akersoy, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı. Akersoy'un ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifade...

Benim babam emekli binbaşıdır

- Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Benim babam Emekli Binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim.

- Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben; "Sen Türk Vatandaşı değil misin? Hassas zamandayız" dedim.

Kendimi korumak için yumruk attım

- Kendisi de bana, "İstediğimi taşırım" dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.

Bana vuran kişiden şikayetçiyim

- Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı söylemde bulunmadım. Sadece Türk Vatandaşı olduğunu düşündüğüm şahsı uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden şikayetçiyim.