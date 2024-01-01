Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı! Kanlar içinde kaldı

Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen bir vatandaş, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken diğeri kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Kanlar içerisinde kalan vatandaşın ve çevredekilerin saldırgana tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Yeni yılın ilk sabahında binlerce kişi sabah namazının ardından şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonu Galata Köprüsü'nde son buldu. Yürüyüş sonrası evine dönen vatandaşlardan biri, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle yolda 2 kişinin saldırısına uğradı.

250 bin kişi bir araya geldi

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde 250 bin kişi bir araya geldi. Programda isimleri tek tek anılan şehitlerimizle Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Konuşmaların gerçekleştirildiği etkinlik öğle saatlerinde sona erdi.

"Arap sevicisin" deyip yumruk attı

Kalabalık olaysız bir şekilde dağılırken, Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşten dönen bir vatandaş, "Sen Arap sevicisin" diyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken diğeri yakalanarak gözaltına alındı. Darptan sonra yaşananlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.

"Yumruğu vurdu beni yere devirdİ"

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'Sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.