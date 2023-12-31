Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden yılbaşı mesajı!

Türkiye yeni yıla girerken zorlu coğrafyalarda bayrağımızı dalgalandıran Mehmetçiklerden tüyleri diken diken eden bir "Mutlu Yıllar Türkiye" videosu geldi...

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu coğrafyalarda vatan nöbetinde yeni yıla girmeye hazırlanan Mehmetçiklerin çektiği yılbaşı videosunu paylaştı. Tüyleri diken diken eden video, "2024’e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakâr personelimizden #Türkiye’mize yeni yıl mesajları var." notuyla paylaşıldı...