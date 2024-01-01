BIST 7.470
DOLAR 29,49
EURO 32,74
ALTIN 1.956,25
YEREL

Kayseri'de laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı yılbaşı eğlencesinden dönen yabancı uyruklu Ali Rıza M. ile arkadaşları, ilçeye bağlı Gülük mahallesi Bulut sokak üzerinde iddiaya göre E.M.'nin arkadaşına laf attı. Grup arasında çıkan tartışma büyüyünce Ali Rıza M. ve K.Y. (19) bıçakla, E.M. ise (18) darp edilerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali Rıza M.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken K.Y. ve E.M. ise ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, kavga sırasında yaşanan koşuşturmalar da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Japonya'da art arda deprem oldu
Japonya'da art arda deprem oldu
Japonya'da art arda deprem oldu
Japonya'da art arda deprem oldu
Sabah saat 8:30'da anlamlı yürüyüş! Berat Albayrak ve Esra Albayrak, herkesi Galata'ya davet etti
Sabah saat 8:30'da anlamlı yürüyüş! Berat Albayrak ve Esra Albayrak, herkesi Galata'ya davet etti
Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden yılbaşı mesajı!
Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden yılbaşı mesajı!
O Ses Türkiye yılbaşında aşk rüzgarları! Kerem Alışık ve Ebru Gündeş yıllar sonra ilk kez....
O Ses Türkiye yılbaşında aşk rüzgarları! Kerem Alışık ve Ebru Gündeş yıllar sonra ilk kez....
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki Mehmetçiklerin yeni yıllarını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki Mehmetçiklerin yeni yıllarını kutladı
Bakan Koca, 2023 yılı sağlık verilerini açıkladı
Bakan Koca, 2023 yılı sağlık verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
20 ilde 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 510 düzensiz göçmen yakalandı
20 ilde 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 510 düzensiz göçmen yakalandı
Beşiktaş'ta bir kadın otomobilin içinde darp edildi! O anlar kamerada
Beşiktaş'ta bir kadın otomobilin içinde darp edildi! O anlar kamerada
Bakan Yerlikaya: “1’i yeşil, 1’i gri kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi”
Bakan Yerlikaya: “1’i yeşil, 1’i gri kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi”
Rıdvan Dilmen açıkladı! Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'ye 'Neden Suudi Arabistan" diye sordu, işte aldığı cevap!
Rıdvan Dilmen açıkladı! Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'ye 'Neden Suudi Arabistan" diye sordu, işte aldığı cevap!