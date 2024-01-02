Yabancı gemiler için yeni karar! Uraloğlu açıkladı

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçişinde yeni başvuru artık kabul edilmeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın tamamen sonlandırıldığını açıkladı. Uraloğlu açıklamasına, "ikinci el gemi ve su araçları ile teknelerin yabancı bayraktan Türk bayrağına geçiş işlemlerine ilişkin başvurular, İthalat Rejimi Kararı 7'nci maddesi kapsamında Bakanlığımızca ayrıca değerlendirilmektedir." notunu düştü.

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Türk bayrağına geçiş talebinde bulunacak tekneler için 27 Ocak 2017'den önce iktisap edilme şartı getirildiğini belirten Uraloğlu, Liman başkanlıklarına, bugüne kadar şartı sağlayan ve Türk bayrağına geçmesi beklenen tekne sayısının çok üzerinde sayıda başvuru yapıldığını ifade ederek, bu teknelerin Türk bayrağına geçiş işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Şartları sağlayan teknelerin Türk bayrağına geçiş işlemlerinin tamamlanması ve iktisap edilme tarihinin güncelliğini yitirmesi sebebiyle tebliğin bugün yürürlükten kaldırıldığını belirten Uraloğlu, şunları söyledi.

"Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ kapsamında herhangi yeni başvuru kabul edilmeyecek olup uygulama tamamen sonlandırıldı. Ancak, ikinci el gemi ve su araçları ile teknelerin yabancı bayraktan Türk bayrağına geçiş işlemlerine ilişkin başvurular ithalat mevzuatı uyarınca, gerekli şartların sağlanması koşuluyla, İthalat Rejimi Kararı 7'nci maddesi kapsamında Bakanlığımızca ayrıca değerlendirilmektedir."