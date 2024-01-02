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Elazığ'da bir deprem daha! 2 gün önce de olmuştu

Elazığ'da bir deprem daha! 2 gün önce de olmuştu

4.2 büyüklüğünde sallanan Elazığ'da bugün 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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İki gün önce 4.2 büyüklüğünde sallanan Elazığ'da bugün 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerel saatle 14.16'da yaşanan depremin 9.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Elazığ'da iki gün önce meydana gelen 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre deprem yerel saatle saat 14.16'da yaşanırken, 9.1 derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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