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Acı olay Elazığ'da yaşandı! 5 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Acı olay Elazığ'da yaşandı! 5 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

Elazığ’da evde üzerine vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki E.S.B.'nin üzerine evde vestiyer düştü. Vestiyerin altından çıkartılan E.S.B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

E.S.B.'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Asri Mezarlığına gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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