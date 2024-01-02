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CHP'li meclis üyesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li meclis üyesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, Çerçiler Mah. Ankara Bulvarında meydana geldi. Araç muayenesine giden Safranbolu CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel aracında kalp krizi geçirdi. Özgürel’i hareketsiz bir şekilde gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgürel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Özgürel’in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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