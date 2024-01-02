Ahmet Ercan korkuttu: İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz, şiddetini de söyledi!
2023'te yaşanan iki büyük depremin yarattığı acıyı sarmaya çalışan Türkiye, 2024'e de yine depremlerle girdi. Yeni yıla girmeden hemen önce Tunceli ve Hakkari'de yaşanan depremler endişe yaratırken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e yaptığı açıklamada ilkbaharı işaret etti.
Anadolu'daki gerginliğin her yerde arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, söz konusu gerginliğin 7 civarındaki bir büyüklükte deprem üretebileceğini söyledi. Ercan'ın İstanbul için sözleri de dikkat çekti.
Mynet'ten Devrim Karadağ'ın haberine göre; Türkiye 2023 yılının hemen başında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Binlerce can kaybının yaşandığı depremlerin yıkıcı etkisi, üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala sürerken, uyarılar da gelmeye devam ediyor. 2024 yılına özellikle Tunceli ve Hakkari'de yaşanan peş peşe depremlerle giren Türkiye'de şimdi de "Yeni yılda deprem olur mu?" korkusu hakim. Uzmanlar son aylarda özellikle İstanbul için uyarılar yaparken; 2023'ün son günü Hakkari'de yaşanan depremler ise farklı bir endişeyi gündeme getirdi. 31 Aralık'ta 4.4; 3.5 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye dikkat çeken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mynet'e önemli değerlendirmelerde bulundu.
Afrika kıtasının Anadolu'ya yaptığı baskıya dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, ilkbahara kadar büyük bir deprem beklediğini belirterek uyardı. "Gerginlik her yerde artıyor" diyen Ercan, "Sanıyorum ki ilkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz. Görüntü maalesef biraz böyle. Gerginliğin Anadolu'da bilhassa arttığını gösteriyor." dedi.
Ercan, İstanbul için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
İnsanı ürpertiyor
Görüntü odur ki Anadolu gergin çok. Ve bu gerginlik de her yer de artıyor. Biraz alışılmadık bir durum var. Aslında 4'lük depremler büyük depremler değil ancak, yurdun çeşitli yerlerinde arka arkasında 4'ün üzerinde depremler olması insanı ürpertiyor.