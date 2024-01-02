Ahmet Ercan korkuttu: İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz, şiddetini de söyledi!

Mynet'ten Devrim Karadağ'ın haberine göre; Türkiye 2023 yılının hemen başında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Binlerce can kaybının yaşandığı depremlerin yıkıcı etkisi, üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala sürerken, uyarılar da gelmeye devam ediyor. 2024 yılına özellikle Tunceli ve Hakkari'de yaşanan peş peşe depremlerle giren Türkiye'de şimdi de "Yeni yılda deprem olur mu?" korkusu hakim. Uzmanlar son aylarda özellikle İstanbul için uyarılar yaparken; 2023'ün son günü Hakkari'de yaşanan depremler ise farklı bir endişeyi gündeme getirdi. 31 Aralık'ta 4.4; 3.5 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye dikkat çeken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mynet'e önemli değerlendirmelerde bulundu.