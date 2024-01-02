Düşük emekli maaşına düzenleme! Milyonları ilgilendiriyor, detaylara bakın

Asgari ücretin açıklanması ile birlikte gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zamları ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesine çevrildi. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti kulislerinde, asgari ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor.