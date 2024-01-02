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İrfan dedenin konteyner mutluluğu

İrfan dedenin konteyner mutluluğu

Bolu'da aile yadigarı ahşap evinin çatısı fırtınada uçtuğu için camide misafir edilen 90 yaşındaki İrfan Yazgan için konteyner hazırlandı. Konteyner Yazgan'ın ahşap evinin bahçesine konuldu. Büyük mutluluk duyan yaşlı adam, "Eski evimin çatısı uçmuştu. Şimdi ise yeni getirilen konteynere komşularım çatı yapıyor. Daha sonra da eşyalarımızı taşıyacağız. Allah herkesten razı olsun" dedi.

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Mudurnu’da geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına, Dereçetinören köyünde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada ağaçlar devrilirken, rüzgarın şiddetine dayanamayan çatılar da zarar gördü. Aile yadigarı ahşap evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki İrfan Yazgan’ın da evinin çatısı uçtu. Hasar gören ev, yağmur suyu aldı. 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız kalan ancak ilerleyen yaşına rağmen yıllardır kimseye muhtaç olmadan yaşayan yaşlı adam, evinin hasar görmesiyle büyük üzüntü duydu. Yazgan’ın bir oğlu olduğu, kendisinin düzenli olarak babasının evine gelip ihtiyaçlarını karşıladığı ancak yaşlı adamın köyünü ve evini terk etmek istemediği için oğlunun yanına gitmediği bildirildi. Köylüler ise camide oda hazırlayarak, Yazgan'ı bir süre misafir etti.
Aradan geçen bir haftanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD tarafından tutulan rapor çerçevesinde İrfan Yazgan'ın evinin yanına konteyner konulması kararlaştırıldı.
Köye getirilen konteyner, vinç yardımıyla rüzgardan hasar gören evin bahçesine konuldu. Konteynerin yağmur ve karda üzerinde hasar görmemesi için üzerine köylülerin yardımıyla çatı da yapılıyor.
Konteyner geldiği için mutlu olduğunu ifade eden İrfan Yazgan, "Sağ olsun herkes bana yardımcı oldu. Konteyner getirdiler. Eski evimde durulacak gibi değildi. Eski evimin çatısı uçmuştu. Şimdi ise yeni getirilen konteynere komşularım çatı yapıyor. Daha sonra da eşyalarımızı taşıyacağız. Allah herkesten razı olsun" dedi.

"İrfan dedenin yüzü gülmeye başladı"
Köy sakinlerinden İsmail Adıgüzel, "Sağ olsun Kaymakamımız, İl Özel İdaresi, Valimiz ve AFAD destek çıkarak zor durumda yalnız yaşayan İrfan Yazgan dedemize konteyner getirdiler. Konteyneri yerine koyduk. Cami odasında yatıp kalkıyordu. Eşyalarını birlikte konteynere taşıyacağız. Konteyneri kadınlarımız güzelce temizledi. İrfan dedenin yüzü gülmeye başladı" diye konuştu.

İrfan Yazgan’ın komşusu Hüseyin Adıgüzel ise "Konteynerin çatısını yapıyoruz. İrfan dede kar, yağmur altında kalmasın. Köyde biz ona sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

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