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Konya'da kaçak tütün operasyonu yapıldı

Konya'da kaçak tütün operasyonu yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin durdurduğu araçta yapılan aramada, kaçak bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araç ile ilçeye kaçak tütün ve tütün mamulleri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası tespit edilen araç ilçe merkezinde durdurulduktan sonra incele yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yapılan detaylı aramada, araç içerisinde, 68 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 30,5 kilo kıyılmış tütün, 6 kilo 950 gram paketli bandrolsüz tütün, 11 bin 700 adet sarılmış dolum sigara ile 21 adet sökülmüş vaziyette bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araç sürücüsü İ.T. gözaltına alındı.

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