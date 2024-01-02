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Diyarbakır’da kamyon altında kalan işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da kamyon altında kalan işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde TOKİ’nin deprem konutlarının yapıldığı şantiye alanında kamyon altında kalan işçi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan deprem konutlarının şantiye alanında geri geri gelen kamyonun altında kalan inşaat işçisi Hasan Savur (42), ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Savur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Savur’un cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak zırhlı araçla şantiye alanından çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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