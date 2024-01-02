Kastamonu’da virajı alamayarak demir bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abone ol

Kaza, Devrekani ilçesine bağlı Kanlıabat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö.A. idaresindeki 37 SA 955 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.Ö.A., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.