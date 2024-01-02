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Virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı

Virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı

Tekirdağ Çorlu’da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzeri Çorlu Ticaret Borsası Depoları mevkiinde meydana geldi. Çorlu’dan Ergene istikametine seyreden G.O.’nun kullandığı 34 CUD 157 plakalı motosiklet, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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