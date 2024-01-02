Kastamonu’da jandarma ekiplerince yapılan uygulamalar sırasında uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde F.K. ve M.K. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada extacy ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Merkez ilçesinde de S.T., S.Z. ve M.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç ve M.G.'nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada metamfetamin, kannabinoid, galara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.