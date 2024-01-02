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Süper lig devlerinin Elneny savaşı devam ediyor

Süper lig devlerinin Elneny savaşı devam ediyor

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Trabzonspor, Arsenal forması giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak siyah-beyazlı takım bu yarışta biraz daha avantajlı görünüyor.

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Arsenal'da sezon sonu boşa çıkacak olması nedeniyle deneyimli orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin adı bir kez daha Süper Lig ekipleriyle anılıyor.

Ülkemizde daha önce yarım sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny'nin yeniden Türkiye'den teklifler aldığı öne sürüldü.

Daily Mail'in haberine göre; Mohamed Elneny, Trabzonspor ile Beşiktaş'tan teklifler aldı.

Teklifleri değerlendiriyor

Haberin detayında 31 yaşındaki Mısırlı futbolcunun daha fazla forma şansı vadettiği için teklifleri değerlendirmeye aldığı ve Arsenal'den ayrılacağı belirtildi. 

2019-20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny, 36 maçta 1 gol, 4 asistlik skor katkısı vermişti. Taraftarın da kadroda görmeye sıcak baktığı Elneny için siyah-beyazlı takımın iyi bir teklif sunması durumunda bu yarışta Trabzonspor'un önünde olması bekleniyor.

Bu sezon 'Topçular' ile tüm kulvarlarda 4 maçta forma giyen Elneny, takımda forma şansı bulamadığı için mutsuz durumda.

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