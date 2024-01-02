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Kütahya'da ahıra giren sokak köpekleri 22 koyunu telef etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da ahıra giren sokak köpekleri 22 koyunu telef etti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 80 koyunun bulunduğu ahıra sokak köpekleri girdi. 22 küçükbaş hayvanı telef eden sokak köpekleri, 9 koyunu da çeşitli yerlerinden yaraladı.

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Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel Köyünde sokak köpekleri çiftçiye kabusu yaşattı. Evinin yanındaki ahırının içinde yaklaşık 80 koyunu besleyen Levent Güdücü ahırına, öğle saatlerinde sokak köpekleri girdi. Ahırdaki koyunlara saldıran sokak köpekleri 22 koyunu telef etti, 9 koyunu da yaraladı.

Sesler üzerine ahıra gelen küçükbaş hayvanların sahibi, sokak köpeklerini ahırdan çıkartarak uzaklaştırmaya çalıştı, ardından yetkililere haber verdi.

Koyunlarına saldıran köpeklerine çare bulunmasını isteyen Güdücü, “Sokak köpekleri 22 koyunumu telef etti, 9 koyunumu da yaraladı. Olaydan sonra yetkilileri aradım. Mağdur durumdayım, rabbim kimseyi böyle sınav yapmasın. Köpekler sanki koyunlarımın içlerinden seçerek yemiş. İki çocuğum var ve ailemin geçim kaynağı idi bunlar, kurbanda satarak aldığımız yere paranın bir kısmı ile borcumu ödeyip, geri kalan ile yem alacaktım" dedi.

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