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Türk boğazlarından geçişine izin verilmeyecek! O iddia yalanlandı 

Türk boğazlarından geçişine izin verilmeyecek! O iddia yalanlandı 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildiği iddialarını yalanladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi. Bu durumun Rusya'da rahatsızlığınna neden olduğu" iddiasını yalanladı.

Yapılan açıklaamda şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi" iddiası doğru değildir.

'Türkiye 'savaş' olarak tanımladı

Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal “savaş” olarak tanımlamış ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine Boğazları kapatmıştır.
 
1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye; Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir.

Türk boğazlarından geçişine izin verilemeyecek 

Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir.

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