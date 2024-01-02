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İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a drone saldırısı düzenledi

İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a drone saldırısı düzenledi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde meydana geldi.

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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden ve bir yandan da Lübnan cephesinde Hizbullah'la mücadele eden İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Beyrut'taki Hamas ofisine drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde meydana geldi.

Ölenlerin arasında Hamas yöneticilerinden Salih Aruri de var

İsrail ordu radyosu, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Lübnan'ı tehdit etmişti

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan ile ilgili şunları söylemişti:

Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürüklerse, bunun bedelini ödeyecek olanlar öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz.

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