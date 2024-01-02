Seçil Erzan ve Arda Turan arasında geçen yeni mesaj kayıtları ortaya çıktı

Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan'ın müşteki Arda Turan ile yaptığı mesajlaşmalar dava dosyasına girdi. Görüşmelerde Seçil Erzan'ın Arda Turan'a hacca gittiği dönemde ödemelerle ilgili bilgi verdiği ortaya çıktı.

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Futbol dünyasından ünlü isimlerin 'yüksek kâr vaadiyle fon' dolandırıldığı olay, gündemdeki yerini koruyor.

Seçil Erzan, İstanbul'da Denizbank'ın Levent şubesinde müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.

Olaya ilişkin mahkemenin görülmesinden sonra davaya ilişkin gerçekler ortaya saçıldı.

Neredeyse her gün yeni bir detay gün yüzüne çıkarken, Erzan'ın kurduğu sisteme en çok para kaptıran Arda Turan oldu.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Son olarak İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tutuklu sanığı Seçil Erzan'ın müşteki Arda Turan ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalarda yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Turan'ın Hacca gittiğinde Seçil Erzan'la yaptığı yazışma

Yazışmalara göre, Arda Turan'ın hacca gittiği sıralarda Seçil Erzan'ın ödemelerle ilgili bilgi verdiği yer aldı..

Sanık Erzan'ın "Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım." şeklindeki mesajına Turan, "Allah'ım sana geliyorum :))" yanıtını verdi.

"100 binle çarp sevap o kadar:) Kabe'deyken verdin ya"

-İşte o mesajlar;

Seçil Erzan: "Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım."

Arda Turan: "Allah'ım sana geliyorum :)) "

Seçil Erzan: "Sen bir tanesin iyi ki varsın."

Arda Turan: "Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona."

Seçil Erzan: "350 teslim ettim. Kalanı sen gelince."

Arda Turan: "100 binle çarp sevap o kadar:) Kabe'deyken verdin ya :)"