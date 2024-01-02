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2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi mi geliyor?

2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi mi geliyor?

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak" iddiası yalanlandı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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