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Sergen Yalçın, Antalyaspor'la ilk idmanına çıktı

Sergen Yalçın, Antalyaspor'la ilk idmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın idaresinde, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk tesislerinde düzenlenen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yeni direktörü Sergen Yalçın idaresinde gerçekleştirdi.

İlk olarak futbolcularla tanışan Sergen Yalçın ve ekibi idaresinde sahaya çıkan kırmızı beyazlılar koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki pas çalışması ve yarı sahada çift kale taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Yönetim, antrenmanı takip etti

Antalyaspor'da bir süredir omuz sakatlığı yaşayan kaleci Helton Leite de takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe,Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren ile diğer yöneticiler de takip etti.

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