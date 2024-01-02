Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan ilk açıklama!

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikast gerçekleştirmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.

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Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerini hedef alan saldırısına ilişkin, "İsrail'in korkakça suikastlerinin Filistin halkının direnişini kıramayacağını" belirtti.

Hamas, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

"Düşmanın ne kadar başarısız olduğunun göstergesi"

Saldırı sonrası basın açıklamasında bulunan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Rişk, "Korkak suikastlar halkımızın metanetini baltalayamaz." dedi.

El-Rişk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist işgalin Filistin içinde ve dışında Filistin halkımızın liderlerine ve sembollerine karşı gerçekleştirdiği korkak suikastlar, halkımızın iradesini ve metanetini kırmayı, yiğit direnişinin devamını baltalamayı başaramayacaktır. Bu, düşmanın Gazze Şeridi'ndeki saldırgan hedeflerinden herhangi birine ulaşmakta ne kadar başarısız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor."

Ne oldu?

Hamas, İsrail'in suikast düzenleyerek, "Gazze'deki hedeflerine ulaşmaktaki başarısızlığını kanıtladığını" kaydetti.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih El-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.