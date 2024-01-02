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AFAD: Bağış hesabımızda toplanan 73 milyar lirayı afetzedelere ulaştırdık

AFAD: Bağış hesabımızda toplanan 73 milyar lirayı afetzedelere ulaştırdık

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bağış hesabında toplanan paranın 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 TL'sinin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm gücümüz ve imkanlarımızla milletimizin yanındayız. 2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 TL’den, 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 TL’yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak asrın felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Depremin izlerini tamamen silinceye dek durmadan, yorulmadan" denildi.

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