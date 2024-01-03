Rasim Ozan Kütahyalı duyurdu! Fatih Altaylı'nın Serap Çil dosyası açıldı! Benim de ifademi rica ettiler...

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma haberi ajanslara düşmeden önce, Rasim Ozan Kütahyalı, "Fatih Altaylı ile ilgili devlet içi hazırlıklar sürüyor; benim de ifademi rica ettiler" diyerek soruşturmayı duyurdu. Fatih Altaylı ise "ifadeye çağrılmadığını, ancak çağrılırsa da şaşırmayacağını" söyledi.

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Son günlerde yaptığı çıkışlarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı (ROK), gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Fatih Altaylı ile ilgili DEVLET içi hazırlıklar sürüyor bu saatte bile… Telefon trafikleri hızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da hareketlilik var. Benim de Serap Çil olayında tanık olarak ifademi rica ettiler" dedi. Bu paylaşımdan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Yumruk atana 'eline sağlık' demişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir isimli vatandaş yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

İkinci soruşturma miting sözleri için...

Ayrıca Altaylı'nın 24 Aralık 2023'te YouTube'da yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öne sürüldü. Fatih Altaylı ise ifadeye çağrılmadığını belirterek, "Herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadım. Çağrılırsam da şaşırmam. İlk kez çağrılmış olmam" dedi.

Altaylı'nın 'dayak' dosyası yeniden açıldı

Bu arada Altaylı'nın, gazeteci Serap Çil'e şiddet uyguladığı iddiaları da yeniden gündeme geldi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise bütün bu iddia ve soruşturmalarla gündeme gelen Altaylı hakkında bazı iddialar ortaya attı. Kütahyalı, X hesabından bir paylaşım yaparak Altaylı hakkında soruşturma başlatıldığını ve kendisinin de ifadesinin alındığını belirtti.

"Yasak aşkı Serap Çil'i dövdü" iddiası

Fatih Altaylı'nın, Habertürk'ü yönettiği dönemde yasak aşkı olduğu iddia edilen gazeteci Serap Çil'i sopa ile dövdüğü iddia edilmiş, Serap Çil savcılığa şikayette bulunmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı, Serap Çil olayı ve Fatih Altaylı'yla ilgili paylaşımlarında şu iddialarda bulundu:

Benim de ifademi rica ettiler

- Çok ilginç bir vaziyet var… Fatih Altaylı ile ilgili DEVLET içi hazırlıklar sürüyor bu saatte bile… Telefon trafikleri hızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da hareketlilik var. Benim de Serap Çil olayında tanık olarak ifademi rica ettiler. Bu iş nereye doğru gidiyor?

Altaylı bir açıdan DEVLET'in emrindedir

- Fatih Altaylı bir açıdan DEVLET’in emrindedir. Örn: Metin Gürcan’ın tutuklanmasının zeminini DEVLET’in talimatıyla Altaylı yaptı… Fakat bir açıdan deli bir tiptir. 'Eline sağlık' olayında sınırları aştı. DEVLET’in Müslüman-muhafazakar kanadı Altaylı’nın tutuklanmasını istiyor… Fatih Altaylı’nın Serap Çil dosyası raftan indirildi…

Rejim'in muhafazakar kanadı istiyor

- Şeyh Sait ve Metin Gürcan olayında DEVLET’in emrini yaptığı için “dokunulmaz” olduğunu düşünüyor Altaylı. Rejim’in Müslüman ve muhafazakar kanadı ise tutuklanmasını istiyor. Bakalım bu Devlet için kavgada kim galip gelecek?"

Altaylı’ya bir şeyler olacak ama ne!

"Altaylı’ya bir şeyler olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullanan Kütahyalı, "İslam Bayrağı taşıyan dindar amcanın oğlu yaşındaki çocuk tarafından ağzının burnunun kırılması ve bu şiddeti Altaylı’nın övmesi DEVLET içinde Müslüman kanatta, hatta Milliyetçi-Muhafazakar kanatta şalterleri attırmış" dedi.

Altaylı'nın akıbeti ne olacak?

- Bugün Fatih Altaylı’nın Serap Çil’i golf sopasıyla dövmesi olayıyla ilgili bana gelen “kritik” telefonlardan bir “hazırlık” olduğunu anlıyorum. Çünkü Serap Çil olayının şahidi benim. Ben DEVLET içi kavgada taraf olmayacağımı söyledim… Altaylı’nın akıbeti ne olacak? Bilmiyorum…