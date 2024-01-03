Yıllık 3500 TL’ye kadar doğal gaz yardımı yapılacak! Nasıl başvuru yapılır, kimler alabilir?

E-Devlet üzerinden başvuru yardımı onaylanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar aylık 438 TL’ye, yıllık 3500 TL’ye kadar doğal gaz yardımı alabiliyor. Detaylara göz atın...

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İhtiyaç sahibi vatandaşlar doğal gaz yardımından yararlanabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvuru sonucu yardımı onaylanan vatandaşlar, PTT şubelerine başvurarak yardımlarını alabiliyor.

Yıllık 1500 TL ila 3500 lira arasında değişen miktarlar

Milliyet'in haberine göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan doğal gaz desteği, yeni düzenlemeyle aylık asgari 188 lira ila 438 liraya yükseltildi. 8 ay üzerinden yapılan doğal gaz yardımı ödeme miktarı, yıllık 1500 TL ila 3500 lira arasında değişen miktarlarda ödenebiliyor.

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebiliyor.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılıyor. Yardıma hak kazanan vatandaşlar, PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabiliyor. Yardımın miktarı, başvurunun ardından belirleniyor.

İşte başvuru şartları

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından vatandaşların faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-devlet üzerinden destek programına başvurması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe ya da beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara doğal gazda ek ödeme yapılıyor. Bunun için vatandaşların başvuru sırasında, beyan ettiği hastalığına dair rapor bilgilerini ibraz etmesi isteniyor. Hastaların yaşadığı hanelere, yüzde 5 fazla doğal gaz yardımı ödemesi yapılıyor.