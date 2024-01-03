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Şamil Tayyar'dan zam isyanı! Ağaların, beylerin, cinlerin perilerin ümüğünü sıkalım

Şamil Tayyar'dan zam isyanı! Ağaların, beylerin, cinlerin perilerin ümüğünü sıkalım

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından neredeyse tüm ürünlere zam geldi. Market raflarındaki tüm etiketler değiştirildi. "İstisnasız neredeyse her işletme etiketleri değiştirdi. Zaten bekleniyordu ama bu kadarı değil. Ne yazık ki asgari ücret ve girdilerdeki artışın çok ötesinde fiyatlarla oynanıyor. Bu zam dalgasını göğüslemek çok zor" diyen AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, yapılmasını gerekeni yazdı. İşte detaylar...

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Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artışın ardından her şeye peş peşe zam yağmasına AK Partili Şamil Tayyar’dan tepki geldi. “İstisnasız neredeyse her işletme etiketleri değiştirdi. Zaten bekleniyordu ama bu kadarı değil" diyen Şamil Tayyar, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili şu öneriyi yaptı: "Bu mücadele, öyle bir iki pazar esnafına kafa tutarak değil, sektörün ağaları beylerinin, cinleri perilerinin ümüğünü sıkarak olmalı." İşte Tayyar'ın o paylaşımı: 

Ümüklerini sıkarak mücadele edelim

“Maalesef.
İstisnasız neredeyse her işletme etiketleri değiştirdi. Zaten bekleniyordu ama bu kadarı değil.
Ne yazık ki asgari ücret ve girdilerdeki artışın çok ötesinde fiyatlarla oynanıyor.
Bu zam dalgasını göğüslemek çok zor.
Hele dar ve sabit gelirliler için imkansız gibi.
Artan bu hayat pahalılığı, iktidarın öncelikli sorunu.
Sorunun psikolojik boyutu, enflasyonla mücadele, bu gerçekliğe uygun gelir artışı önemli, bir o kadar önemli olan fahiş fiyat artışıyla mücadeledir.
Bu mücadele, öyle bir iki pazar esnafına kafa tutarak değil, sektörün ağaları beylerinin, cinleri perilerinin ümüğünü sıkarak olmalı."

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