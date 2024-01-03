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Enflasyon açıklanıyor! Zamlı memur ve emekli maaşları bugün belli oluyor! İşte zamlı maaşlar...

Enflasyon açıklanıyor! Zamlı memur ve emekli maaşları bugün belli oluyor! İşte zamlı maaşlar...

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00'da açıklayacak. Bununla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı gibi kalemlerde büyük değişiklikler yaşanacak. İşte yüzde 50 zam senaryosuna göre öğretmen, polis, imam, hemşire, doktor maaşları...

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Milyonlarca memur ve emekli bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişinin alacağı zam oranı netleşmiş olacak.  Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatına Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yapılacak zam belli olacak.

Memurlara yüzde 50 zam geliyor...

Memur ve memur emeklisi, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15 artı enflasyon farkı alacak. İlk 5 aylık enflasyon ile yüzde 26,09'luk fark oluştu. Aralık verisiyle oluşacak kesin fark, ocak ayındaki yüzde 15'lik zamma eklenecek. Bunun da yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı %50 memur zammına göre 2024 yılı memur maaşları:

Öğretmen: 26.654 TL → 39.882 TL
Uzman Öğretmen: 29.538 TL → 44.197 TL
Polis: 29.525 TL → 44.178 TL
Uzman Doktor: 54.959 TL → 82.235 TL
Mühendis: 33.122 TL → 49.560 TL
Teknisyen: 23.538 TL → 35.219 TL
Avukat: 31.562 TL → 47.226 TL
Lisans mezunu memur: 22.938 TL → 34.322 TL

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak?

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu. Aralık enflasyonuyla bu oran artacak.

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

En düşük emekli maaşının artırılması için düzenleme Meclis'e geliyor. Mevcut olarak 7.500 lira olan en düşük emekli maaşı yapılacak düzenlemeyle 12 bin liraya yaklaşması bekleniyor. En düşük emekli aylığına asgari ücretteki kadar yani yüzde 50 zam yapılması kulislerdeki en güçlü senaryo. 

Diğer ödemeler de artırılacak

Eşinden dul, anne ve babasından yetim maaşı alan kişilerin de hisseleri oranına göre zamlar yapılacak. Yüzde 25-50 ve 75 oranında pay alan kişilerin maaşları Ocak ayında zam yatacak. Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatına Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yapılacak zam belli olacak.

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