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Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi

Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, çocuklarını yemeğe davet eden adam denizden tuttuğu balon balığını ikram etti. Balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan M.A. denizden tuttuğu balığı evine götürüp ailesiyle akşam yemeğinde yedi. Zehirlenme belirtilerini fark eden M.A, eşi S.A, kızı D.G, damadı S.G, gelini Y.A. ile torunları G.G ve A.A'nın da rahatsızlandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlendiği tespit edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından zehirlenen 7 kişi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın oğlu Doğan A, gazetecilere "Babam bizimkileri yemeğe davet etmişti. Babam bugün şansına balon balığı yakalamış, balık da zehirli olduğu için fenalaştılar." dedi.

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