Kahramanmaraşlı depremzede yaşadığı mahallenin park ve bahçelerini temizliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazdan çıkarılan eşyalarla kafe oluşturan vatandaş, boş zamanlarını da park ve bahçe temizliği yaparak geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazdan çıkarılan eşyalar ile kafe oluşturan Mehmet Yalçın, boş zamanlarını da temizlik yaparak geçiriyor. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki park ve bahçeleri temizleyen Yalçın, çevre temizliğinin önemine vurgu yapıyor.

Her gün kaldırım kenarlarını süpürüp parktaki çöpleri toplayan Yalçın, tüm insanların çevre temizliğine önem vermesini bekliyor. Yalçın, “Ben boş zamanlarında parkın etrafını ve içini temizliyorum. Her şeyi belediyelerden beklemek doğru değil. Deprem sürecinde her şeyi devletten de beklememek lazım bizim de bir işi elimizle tutmamız lazım. Hemen hemen her gün yolları ve parkları temizliyoruz. Elbette çalışanlar var ama vatandaş olarak bu işi depremden bu yana vazife olarak görev üstlendim. Her vatandaşı göreve davet ediyorum” dedi.