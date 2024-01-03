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Yaylada kalan aileler için karlı yolları açma çalışmaları devam ediyor

Yaylada kalan aileler için karlı yolları açma çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan vatandaşların karla kaplı yolları, ekipler tarafından açılıyor.

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Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin yol açma seferberliği günlerdir devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylası'nda kalan vatandaşların yollarını açmak için ekipler günlerdir yoğun mesai harcıyor. 2625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda kalan aileler için yolları açan Beytüşşebap İlçe Özel İdare ekipleri, günlerdir yoğun bir mesai harcıyor.

İlçe genelindeki tüm yayla ve köy yolları dün itibarıyla açıldı. Karla mücadele ekipleri, kış ayları boyunca bölgede oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor.

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