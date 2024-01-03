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Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

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Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokak'taki 5 katlı Çiğdem Apartmanı’nın son katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, telefonu şarja taktıktan sonra uyuyan anne Ruken K. (30) ile çocukları Umut K. (11), Buse K. (9), Onur K. (7) ve Hasret K. (3), bataryanın patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara olay yerinde oksijen takviyesi verdikten sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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