Kutup soğukları İstanbul'a lapa lapa kar getirecek! Meteoroloji uzmanı açıkladı: 4 gün sürecek
Meteoroloji uzmanları, Ocak ayının ikinci haftası itibariyle Türkiye'yi etkisi altına alacak kutup soğukları konusunda uyarıda bulundu. İstanbul'a ise 10-14 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi adeta esir alacak. Hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Ocak ayının ortasına kadar çok sert bir 'kutup soğuğuyla' karşılaşabiliriz.
Özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için en büyük soru, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" oluyor.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla bir kar yağışı alacağız" dedi.
Özdemir, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağması ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak" diye konuştu.