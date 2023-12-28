Kızıl Goncalar dizisine ceza geldi! RTÜK, hedef gösterilen dizi için kararını verdi Özgür Demirtaş isyan etti
Fox TV'de yayınlanan ve İsmailağa cemaatinin büyük tepki gösterdiği Kızıl Goncalar dizisinin başı dertten kurtulmuyor. Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'a şimdi de RTÜK ceza yağdırdı. Ceza, "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık" gerekçesiyle verildi. Dizinin en güçlü savunucularından Özgür Demirtaş, cezaya isyan edip "Neden, neden? Düşünülenin aksine iki tarafa da giydiriyordu" dedi.
Türkiye'deki tarikatlarla ilgili Fox TV tarafından çekilen ve başrollerini Özgü Namal ile Özcan Deniz'in oynadığı Kızıl Goncalar dizisi kıyameti koparmaya devam ediyor. İsmailağa cemaatinin başını çektiği grupların diziyi kaldırtmak için yoğun baskısı sürerken, RTÜK de Fox TV'ye Kızıl Goncalar nedeniyle ceza yağdırdı.
İsmailağa Cemaati'nin ve iktidara yakın bazı medya organlarının hedef gösterdiği diziyle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kararını verdi. RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi.
Kızıl Goncalar dizisine verilen cezanın gerekçesi “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık" olarak açıklandı.
CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanallarına verdiği cezaları paylaştı. Taşçı şu ifadeleri kullandı: "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi!"