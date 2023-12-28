Kızıl Goncalar dizisine ceza geldi! RTÜK, hedef gösterilen dizi için kararını verdi Özgür Demirtaş isyan etti

Türkiye'deki tarikatlarla ilgili Fox TV tarafından çekilen ve başrollerini Özgü Namal ile Özcan Deniz'in oynadığı Kızıl Goncalar dizisi kıyameti koparmaya devam ediyor. İsmailağa cemaatinin başını çektiği grupların diziyi kaldırtmak için yoğun baskısı sürerken, RTÜK de Fox TV'ye Kızıl Goncalar nedeniyle ceza yağdırdı.