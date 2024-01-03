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Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa’da forklift ile tıra patates çuvalı yükleyen işçi, kullandığı forkliftin yan yatması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günlük işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdullah H., forklift ile tıra patates yüklediği sırada forklift yan yattı. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Abdullah H.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abdullah H.’nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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