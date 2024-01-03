BIST 7.597
DOLAR 29,78
EURO 32,66
ALTIN 1.975,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil kum yüklü traktöre çarptı, hurdaya döndü!

Otomobil kum yüklü traktöre çarptı, hurdaya döndü!

Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kum yüklü traktöre çarptı.

Abone ol

Menderes köprüsü mevkiinde 34 EJM 579 plakalı otomobil, 09 AAG 490 plakalı kum yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak yol kenarında durdu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gebelikte aşırı bulantı ve kusma hayati tehlike oluşturabilir!
Gebelikte aşırı bulantı ve kusma hayati tehlike oluşturabilir!
11 ilde "Kafes-28" operasyonu! Interpol tarafından aranan 56 kişi yakalandı
11 ilde "Kafes-28" operasyonu! Interpol tarafından aranan 56 kişi yakalandı
Grip vakalarındaki artış endişelendiriyor!
Grip vakalarındaki artış endişelendiriyor!
Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak
Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak
Türkiye’nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu
Türkiye’nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu
ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
Kızıl Goncalar'a ceza yağmıştı: Gold Film ve FOX TV, RTÜK'e karşı harekete geçti
Kızıl Goncalar'a ceza yağmıştı: Gold Film ve FOX TV, RTÜK'e karşı harekete geçti
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi! Onay verdi
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi! Onay verdi
Tunceli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Tunceli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Çocuğun özgüven gelişimini destekleyici öneriler
Çocuğun özgüven gelişimini destekleyici öneriler
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti