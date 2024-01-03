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Hollandalı kadın Kuşadası'nda Müslüman oldu!

Hollandalı kadın Kuşadası'nda Müslüman oldu!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Hollanda uyruklu Louisa Maria Petronella Sturkenboom, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

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Kuşadası İlçe Müftülüğü’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, Louisa Maria Petronella Sturkenboom'a İslam’ın esaslarını anlatıp, İslam dini ve Müslümanlık ile alakalı bilgiler verdi. Sonrasında şahitlerin huzurunda kelime-i şahadet getiren Louisa Maria Petronella Sturkenboom da Müslüman olmanın kendisine büyük heyecan ve mutluluk yaşattığını söyledi.

İhtida töreninin ardından konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Taner "Kendi isteği ve araştırması neticesinde Müslüman olmayı tercih eden hanımefendi kardeşimizi tebrik ediyorum. İslamiyet’i seçtiği andan itibaren hayatının kalan kısmında kendisine Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi niyaz ediyorum" dedi.

Müslüman olan Louisa Maria Petronella Sturkenboom'a İlçe Müftüsü Taner tarafından ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Felemenkçe Kur'an Meali başta olmak üzere hediyelerini takdim etti.

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