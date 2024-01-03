Aralık ayı enflasyon rakamları! Memur ve emeklinin maaş zammı ortaya çıktı! Öğretmen, imam, polis, hemşire...

Milyonlarca memur ve emekli bunu bekliyordu. TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre Aralık'ta aylık enflasyon yüzde 2.03, yıllık enflasyon ise yüzde 64,77 oldu. ENAG'a göre yıllık enflasyonu yüzde 127.21, 2023 yılı Aralık ayı enflasyonu ise yüzde 4.12 oldu. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon zammı kesinleşti.

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Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için merakla beklediği rakamlar belli oldu. TÜİK, enflasyonun Aralık ayında aylık olarak yüzde 2.93, yıllık olarak ise yüzde 64.77 arttığını açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 127.21, 2023 yılı Aralık ayı enflasyonu ise yüzde 4.12 oldu.

Memur ve emeklinin zammı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacak.

En az artış gösteren grup

TÜİK, 2023 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

TÜİK kasım ayında aylık enflasyonu yüzde 3,28, yıllık enflasyonu yüzde 61,98 açıklamıştı.