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Polis ilkokul öğrencilerine mont ve bot dağıttı

Polis ilkokul öğrencilerine mont ve bot dağıttı

Adana’da polis, köy okulunda ihtiyacı olan öğrencilere mont ve bot dağıttı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi’ndeki Şehit Metehan Şahba İlkokulunda bazı öğrencilerin mont ve bota ihtiyacı olduğunu tespit etti. Polis belirlenen 150 öğrenciye mont ve bot götürdü. Öğrencilerle bir araya gelen polisler, çocuklara unutulmaz bir an yaşattı.

Okulda öğrencilere 150 mont ve 150 çift bot dağıtılırken, öğrencilerden Atakan Demir, "Allah polisleri başımızdan eksik etmesin. Mont ve ayakkabılar için de teşekkür ederiz. Onları çok seviyoruz, iyi ki bizim polislerimiz" ifadelerini kullandı.

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