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Türkiye radyasyon sisi altında! Meteoroloji uzmanı uyardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye radyasyon sisi altında! Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, günlerdir Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan sisin radyasyon sisi olduğunu açıkladı. Sisli havalarda özellikle sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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Günlerdir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde yoğun sis etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünde görevli Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, son hava durumu tahminlerini paylaştı.

Cumartesi günü itibarıyla Batman ve çevre illerde yağışın bölgeyi terk etmesiyle birlikte yoğun sis yaşanabileceğine dikkat çeken Akgül, “Diyarbakır ve Batman’da sabah saatlerinde başlayacak ve perşembe, cuma günleri yer yer devam edecek olan hafif sağanak yağış geçişleriyle birlikte günlerdir devam eden sisin  azalması beklentilerimiz arasında. Cumartesi günü yağışın bölgemizi terk etmesiyle birlikte sisin ve pusun Batman çevrelerinde yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor. Fakat bu tahminin tutarlılık ihtimali önümüzdeki günlerde bölgemizden yaptığımız takip ve değerlendirmelerle daha yüksek hale gelecek” dedi.

“Sisli havalarda dışarı çıkacak sürücüler dikkat etmeli”

 Akgül, “Sisi, Stratus bulutlarının yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da adlandırabiliyoruz. Sis, yapay görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Bu sebeple kara ve hava ulaşımında bazı aksaklıklar ve kazalar meydana gelebilir. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu günlerde vatandaşlarımızın hava tahminlerini takip etmeleri, gerekli önlemleri alıp dikkatli olmaları gerekmektedir” diye konuştu.

“Türkiye yüksek basınç etkisinde”

Türkiye’nin yüksek basınç etkisinde olduğunu ve radyasyon sisin birçok bölgede kendini gösterdiğini ifade eden Akgül, “Türkiye’nin yüksek basınç etkisinde olmasından dolayı özellikle yağış olmayan yerlerde rüzgarın hafif seyretmesi ve gece gökyüzünün açık olması sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Burada ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Yani alt seviyede havalar soğuk olur, yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Böylelikle soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Buna meteorolojide radyasyon sisi diyoruz. Bölgemizde son günlerde yaşadığımız gibi bu sis gece başlar, gündüz hava ısınınca öğlen saatlerinde kalkar” dedi.

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