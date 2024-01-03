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2023 Güney Kore'de, kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu!

2023 Güney Kore'de, kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu!

Güney Kore'de yıllık ortalama sıcaklığın 13,7 dereceye ulaşmasıyla 2023 yılının, ülkede kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olduğu bildirildi.

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Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), 2023'teki sıcaklık ortalamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore'de 2023'te ölçülen yıllık ortalama sıcaklığın, 2016'daki 13,4 derecelik rekoru geride bırakarak 13,7 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, 2023'ün ülkede kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların ocak-kasım ayları boyunca yıl ortalamasının üzerinde seyrettiği kaydedildi.

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