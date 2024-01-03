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Dolarla birlikte altın da arttı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolarla birlikte altın da arttı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın yeni işlem gününde yükseliş mi var düşüş mü? Analistler ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine dikkati çekiyor.

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1974 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 yükselişle 1968 liradan tamamladı.

Çeyrek altın, cumhuriyet altını

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 1974 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 310 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 490 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 60 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkati çekerek, bugün ülkede açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

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