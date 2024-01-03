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Bakan Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Revize hedeflerimizi tutturuyoruz

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Revize hedeflerimizi tutturuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra bir mesaj yayınladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şimşek, "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şunları söyledi: 

Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık.  2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz.

Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. 

Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz.
2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 
2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

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